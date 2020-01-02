İskenderun Özel Gelişim Hastanesi büyüyor

İskenderun Özel Gelişim Hastanesi, 2008 yılından bu yana İskenderun’da hizmet veren Özel Palmiye Hastanesi’ni bünyesine dahil ederek, sağlık sektöründe büyüme ve gelişme çalışmalarını sürdürüyor.

İskenderun Özel Gelişim Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Metin Yıldız ve Palmiye Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Atıf Ceritbinmez’in satış protokolünü imzalamasının ardından, 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle; Palmiye Hastanesi, İskenderun Gelişim Hastanesi’ne devredildi.

Sağlık alanında yaptıkları yatırımlarla bölge halkının şehir dışına gitmesine gerek kalmadığını ifade eden Metin Yıldız, “2005 yılından bu yana bölge halkına hizmet veren hastanemize Özel Palmiye Hastanesi’ni dahil ederek, sağlık alanında yeniliklere imza atmaya devam ediyor; bölgemize ulaşılabilir ve kaliteli sağlık hizmeti sunmanın haklı gururunu yaşıyoruz” dedi.

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