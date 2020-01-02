Kore gazisi askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde hayatını kaybeden Kore gazisi Ahmet Bulut, düzenlenen askeri törenle toprağa verildi.
Kulaç Mahallesi'ndeki evinde rahatsızlanarak yaşamını yitiren Kore gazisi Ahmet Bulut (93) için Kulaç Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından Bulut’un Türk bayrağına sarılı naaşı, mahalle mezarlığında toprağa verildi.
Törene, Yayladağı Kaymakam Tahir Yılmaz, Belediye Başkanı Mustafa Sayın, İlçe Garnizon Komutanı Piyade Yarbay Mehmet Durmuşoğlu, İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Kıdemli Başçavuş Harun Özoğlu, önceki dönem Belediye Başkanı Mehmet Kalkan, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
HATAY
02 Ocak 2020 Perşembe
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