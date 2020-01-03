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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Esnafın telefonun hattını ele geçirip, 76 bin TL dolandırdılar

DHA

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, esnaf Mehmet Dal'ın cep telefonu hattını kendi üzerlerine devreden dolandırıcıların, sahte ehliyetle bankadan adına 50 bin TL kredi çekip, kredi kartındaki 26 bin TL'yi de internet üzerinden alışveriş yaparak harcadığı ortaya çıktı.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, esnaf Mehmet Dal'ın cep telefonu hattını kendi üzerlerine devreden dolandırıcıların, sahte ehliyetle bankadan adına 50 bin TL kredi çekip, kredi kartındaki 26 bin TL'yi de internet üzerinden alışveriş yaparak harcadığı ortaya çıktı.
İskenderun ilçesinde 5 çocuk babası Mehmet Dal'ın cep telefonuna hattının başka bir operatöre nakledildiğine yönelik mesaj geldi. Mesajın ardından şüpheye düşen Dal, nakil işlemeni iptal etmek için ilgili şirketin müşteri temsilcileriyle görüştü ancak kendisinden yazılı dilekçe istendi. Dilekçe yazıp itiraz eden Dal, bu sırada telefon numarasının başka bir isme devredildiğini öğrendi. Hattın, sahte ehliyetle dolandırıcıların adına geçirildiğinin tespit edilmesi üzerine Dal, savcılığa şikayette bulundu. Dolandırıcılara devredilen hat kapatılıp, tekrar Dal'a verildi.
KREDİ KARTINI BOŞALTMIŞLAR
Aradan 2 gün geçtikten sonra özel bir banka şubesinden aranan Dal'a banka görevlileri, kredi ve kredi kartı talebinde bulunup, bulunmadığını sordu. Herhangi bir talepte bulunmadığını belirten Dal'a banka görevlileri şubeye uğraması gerektiğini söyledi. Bankaya giden Dal, dolandırıcıların kendi adına düzenlediği sahte ehliyetle 50 bin TL kredi çektiğini, kredi kartındaki 26 bin TL'yi de harcandığını öğrenince bir kez daha şikayetçi oldu. Bu durum nedeniyle psikolojik olarak çok kötü durumda olduğunu anlatan Dal, "50 bin lira ihtiyaç kredisi ve 26 bin liraya yakın da kredi kartımdan para almışlar" dedi.
'KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ÖNEMLİ'
Mehmet Dal'ın avukatı Deniz Can Kızıl, müvekkilinin kendi isteği olmaksızın kimlik doğrulamasının yalnızca bir fotokopi üzerinden yapılmasının ardından yaşadığı mağduriyetin günümüz koşullarında çok önemli olduğuna dikkat çekti. Avukat Kızıl, "Müvekkilimizin önce operatörle olan bağı kesiliyor, bankacılık online işlemlerinde, kredi işlemlerinde ve birçok işlemde telefon doğrulaması kullanıldığından telefonu da eline geçiren dolandırıcılar, çok rahat bir şekilde diğer banka işlemlerini de yapabiliyorlar. Bu kredi veya banka kartlarını kötüye kullanım suç. Ehliyetin üzerine suçluların fotoğraf koyup, yeni bir ehliyet yaratmalarından dolayı 'resmi belgede sahtecilik' suçu, bir de dolandırıcılıkta banka veya kredi kuruluşlarını aracı kullanmaktan 'nitelikli dolandırıcılık' suçları somut olayda vuku buluyor. Biz gerekli suç duyurularını yaptık. Bankaların nezdinde imzalanan kredi sözleşmelerinde müvekkilin imzası olmadığı için bunlarla ilgili haklarımızı saklı tutmak üzere hukuk davalarımızı açtık" diye konuştu.
'VATANDAŞLAR DİKKAT ETSİN'
Avukat Kızıl, yaşananların vatandaşların dikkat etmesi gereken çok önemli bir unsur olduğuna da sözlerine eklerken, şunları kaydetti:
"Bu olayda vatandaşın ehliyeti bir şekilde kötü niyetli 3'üncü şahısların eline geçmiş ve bu kimlik de olabilirdi, pasaport da olabilirdi. Kimliğimizi veya ehliyetimizi hangi kurumlara verdiğimizi, bunun neden istendiğini sorgulamamız gerekiyor. Şu anda biz müvekkilin ehliyetinin onun isteği dışında elinden nasıl çıktığını bilmiyoruz. Ehliyet fotokopimizi verdiğimiz ilgili tüzel kişiliklere ve kurumlara da başvuracağız. Ehliyetin o kişi veya kurumlardan çıkıp çıkmadığının tespiti ile ilgili de ilerleyen günlerde Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na da gerekli başvuruyu yapacağız. Bu bağlamda artık bankaların yalnızca telefon doğrulaması şeklinde değil başka kimlik doğrulama yöntemlerini kullanması gerekliliğini de görüyoruz."

HATAY

03 Ocak 2020 Cuma

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