Hatay’da hırsızlık şüphelileri yakalandı

Hatay’da bir iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, merkez ilçe Antakya'da Narlıca Mahallesi Atatürk Caddesindeki bir iş yerinde meydana gelen nitelikli yağma, mala zarar verme ve tehdit olayları ile ilgili biri yabancı uyruklu olmak üzere 5 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden M.Z., A.Z. ve İ.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Z. tutuklandı, M.Z. ve İ.A. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Olayla ilgili 2 kişinin yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

HATAY 03 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:15

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