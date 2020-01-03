Tacizle suçlayıp, beyzbol sopasıyla işkence ettiler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Tacizle suçlayıp, beyzbol sopasıyla işkence ettiler

DHA

HATAY'da 3 kişi, 14 yaşındaki kızı taciz ettiğini öne sürdükleri bir genci, beyzbol sopasıyla falakaya yatırdı. Cep telefonuyla görüntülenen işkence anları ise sosyal medyada paylaşılınca büyük tepki çekti.

HATAY'da 3 kişi, 14 yaşındaki kızı taciz ettiğini öne sürdükleri bir genci, beyzbol sopasıyla falakaya yatırdı. Cep telefonuyla görüntülenen işkence anları ise sosyal medyada paylaşılınca büyük tepki çekti.
Antakya ilçesinde henüz kimliği saptanamayan 16 yaşlarındaki bir genci görüntüdeki konuşmalardan iş yeri olduğu anlaşılan bir odaya götüren 3 şüpheli, 14 yaşındaki kızı neden öptüğünü sorup ardından dövmeye başlıyor. Cep telefonu ile kaydedilen olayın görüntülerinde, saldırganlardan biri cep telefonundan fotoğraf gösterdiği gence ceza vereceğini söylüyor. Yanındaki arkadaşlarından aldığı sopayla gencin ellerine vurmaya başlayan saldırganın, "Bakalım artık hangi ellerle hangi kızlara böyle yapacaksınız. Namus düşmanları "dediği duyuluyor. Elinde platin olduğunu söyleyen gence bir süre vurmaya devam eden saldırganın yanındaki bir başka kişi de küfür ederek genci yumrukluyor. Koltuğa oturtup ayağını kaldırttıkları genci falakaya yatıran şüpheliler, uzun süre darp ediyor. Görüntülerde saldırganlardan birinin, "Kırma ayağını, kafasını kırma, dükkanımızı kan etme kardeş" diye seslenmesi dikkat çekti. Sosyal medyada paylaşılan işkence görüntüleri büyük tepki topladı.

HATAY

03 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:15
  • GÜNEŞ 07:40
  • ÖĞLE 12:44
  • İKİNDİ 15:18
  • AKŞAM 17:39
  • YATSI 18:59
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı Yıldırım'dan İdlib için acil yardım çağrısı
YEREL HABERLER İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı Yıldırım'dan İdlib ...
Hatay’da uyuşturucu operasyonu: 33 gözaltı
YEREL HABERLER Hatay’da uyuşturucu operasyonu: 33 gözaltı
Evinde çıkan yangını söndürmek isterken yaralandı
YEREL HABERLER Evinde çıkan yangını söndürmek isterken yaralandı
Hatay’da hırsızlık şüphelileri yakalandı
YEREL HABERLER Hatay’da hırsızlık şüphelileri yakalandı
Esnafın telefonun hattını ele geçirip, 76 bin TL dolandırdılar
YEREL HABERLER Esnafın telefonun hattını ele geçirip, 76 bin TL ...
İçişleri Bakanı Soylu: Sınırımızın güney bölgelerinde hazırlıksız olduğumuz ve izlemediğimiz bir durum söz konusu değildir
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Soylu: Sınırımızın güney bölgelerinde ...
İçişleri Bakanı Soylu Hatay’da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: “İdlib’de ve Güney sınırımızda hazırlıksız olduğumuz bir durum söz konusu değildir”
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Soylu Hatay’da İçişleri Bakanı ...
Kore gazisi askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Kore gazisi askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı
İdlib´te, rejimin saldırısından kaçan ailelere sağlık taraması
YEREL HABERLER İdlib´te, rejimin saldırısından kaçan ailelere sağlık ...
İskenderun Özel Gelişim Hastanesi büyüyor
YEREL HABERLER İskenderun Özel Gelişim Hastanesi büyüyor
İdlib'te sivillere sağlık taraması
YEREL HABERLER İdlib'te sivillere sağlık taraması
Minibüsten 2 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Minibüsten 2 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
İskenderun’da yılbaşı gecesini şimşekler aydınlattı
YEREL HABERLER İskenderun’da yılbaşı gecesini şimşekler aydınlattı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X