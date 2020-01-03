Hatay’da uyuşturucu operasyonu: 33 gözaltı

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HATAY´ın Altınözü, Antakya ve Reyhanlı ilçelerinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 33 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' yapanlara yönelik Altınözü Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Antakya, Altınözü ve Reyhanlı´da eş zamanlı operasyon düzenledi. 33 adrese eş zamanlı baskın yapan jandarma, 33 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda 150 kilo toz esrar, 20 kilo esrar, 115 bin captagon hap, bin adet ecstasy ve 25 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Altınözü Adalet Sarayı´na getirilen şüpheliler, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.



HATAY 03 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:15

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