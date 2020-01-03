BİRLEŞMİŞ Milletler (BM), Suriye´nin İdlib kenti ve kırsalındaki sivillere dağıtılmak üzere 89 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi gönderdi.
BM´nin Hatay´ın Reyhanlı ilçesinde bulunan lojistik depolarından yüklenen TIR´lar konvoy eşliğinde geldiği Cilvegözü Gümrük Kapısı´ndaki işlemlerin ardından İdlib´e hareket etti. TIR´lardaki insani yardım malzemeleri kent ve kırsalında yaşayan sivillere dağıtılacak.
HATAY
03 Ocak 2020 Cuma
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