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Yunus polisler Nörofibromatozis hastası iki kardeşin hayalini gerçeğe dönüştürdüler Hayattaki en ...

İHA

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Nörofibromatozis TİP 1 hastası olan 2 kardeşin polislerle şehir turu atma hayali gerçek oldu.

Yunus polisler Nörofibromatozis hastası iki kardeşin hayalini gerçeğe dönüştürdüler Hayattaki en büyük hayalleri Yunus polisler ile şehir turu atmak olan iki kardeşin hayali sonunda gerçek oldu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Nörofibromatozis TİP 1 hastası olan 2 kardeşin polislerle şehir turu atma hayali gerçek oldu.
Deri ve sinir sistemini birlikte etkileyen hastalıklar arasında en yaygın görülen rahatsızlıklar arasında yer alan Nörofibromatozis Tip 1 hastası olan İhsan ve Yasin Kıbrıslı kardeşler, hayallerinin gerçek oluşunun mutluluğunu yaşadılar. Polis olma hayali taşıyan İhsan Kıbrıslı'nın çarşıda tanıştığı Yunus polisleri evine davet etmesi ve tedavisi için destek istemesi ile başlayan dostluk, Yunus polisler ile şehir turu atma hayalini dile getirmesi ile farklı bir boyut kazandı. Konunun İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş'e aktarılması üzerine Emniyet Müdürü Güneş, Yunus Polislere "Kıbrıslı kardeşlerin hayali için teşkilat olarak elimizden geleni yapalım" talimatını verdi. İhsan ve Yasin Kıbrıslı'nın evine konvoy halinde sirenler çalarak giden motorize Yunus polisleri, İhsan'a Yunus polis yeleği giydirdiler. Yunus Polis aracına alınan İhsan Kıbrıslı, ekipler amiri olarak elinde telsiz ve megafonla önünde giden ekiplere talimatlar verdi. Kendisi ile aynı hastalığı yaşayan lise öğrencisi 16 yaşındaki Yasin Kıbrıslı'nın yanına giden ekipler sürpriz yaparak onu da okulundan alarak şehir turuna dahil ettiler. Polislerin okula gelmesine çok sevinen Yasin ve arkadaşları, alkışlarla teşekkür ederken Yasin'in öğretmeni Dilber Akgül "İskenderun Emniyet Müdürümüz Nevzat Güneş' e ve polislerimize teşekkür ediyoruz, bu psikolojik destek bize çok anlamlı geldi. Özellikle bu ve benzer çocuklarımızın bu anlamda desteklenmesi çok büyük bir değer çok teşekkür ediyoruz" dedi.
Aynı polis aracında, Yunus polislerinin kortejinde şehir turu atan Kıbrıslı kardeşlerin mutlulukları ise kameralara böyle yansıdı. Şehir turu'nun sonunda duygularını dile getiren Yasin Kıbrıslı, abisi ve kendisine şehir turu attıran yunus polislere ve bu fırsatı veren Emniyet Müdürü Nevzat Güneşe teşekkür etti.

"Oğullarımı sevindirdiniz Allah'ta sizi sevindirsin"
İki oğullarının yakalandığı hastalık ile mücadele eden Anne Mehtap ve Baba Kemal Kıbrıslı da polislere teşekkür ettiler. Anne Mehtap Kıbrıslı, "Herkese çok teşekkür ediyorum, Emniyet müdürümüze polislerimize maddi manevi destek olan herkese teşekkür ediyorum. Oğlumu sevindirdiniz, Allah da sizi sevindirsin diyerek" teşekkür etti.
Baba Kemal Kıbrıslı ise "Oğullarımın hayalleri bugün gerçek oldu çok teşekkür ediyorum. Ağır bir tedavi süreci geçiriyoruz yetkililerden hayırsever iş adamlarından maddi manevi destek bekliyoruz. Polisler oğlumu hiç yalnız bırakmıyorlar ne zaman telefon açsak geliyorlar, Allah hepsinden razı olsun" şeklinde konuştu.
Nörofibromatozis TİP 1 hastalığının ilerlemesi nedeniyle yürümekte güçlük çeken ve evden çıkamayan 24 yaşındaki İhsan Kıbrıslı, polislerle şehir turu attığını, sahile ve okula gittiğini belirten Kıbrıslı, telsizde anons yaparken çok mutlu hissettiğini kimseye ceza yazmadığını belirterek polislere teşekkür etti.

HATAY

04 Ocak 2020 Cumartesi

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