Alkollü sürücü önce park halindeki araçlara ardından ağaçlara çarparak durabildi

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Hatay’da aşırı hız yapan alkollü sürücünün kullandığı otomobil kontrolden çıkarak önce park halindeki 3 araca ardından orta refüjdeki ağaçlara çarptı. Gece yarısı gerçekleşen kazada can kaybı olmazken, yaralanan sürücü sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Adnan Menderes Bulvarı’nda seyir halinde olan 06 GD 37 33 plakalı otomobil, park halindeki 3 araca vurması sonucu savrularak orta refüjdeki ağaçlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle araca sıkışan ve alkollü olduğu öğrenilen sürücü itfaiye ekiplerinin uzun süren çabası sonucunda sıkıştığı araçtan çıkarıldı.

Yaralanan sürücü, 112 ekiplerinin müdahalesinin ardından Kırıkhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

HATAY 04 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:15

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