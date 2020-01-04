Hataysporlu futbolcular Sivas'ta kaza yaptı Hatayspor U-13 ve U-14 takımlarını taşıyan otobüs kaza yaptı, 3 sporcunun yaralandığı olayda 25 genç yeteneğin ölümden döndüğü öğrenildi

Hatayspor Kulübü’nün U16 takımı sporcularını taşıyan otobüs Sivas’ta kaza yaptı. Kazada otobüste bulunan 3 sporcunun yaralandığı öğrenildi.

Hatayspor kulübünden yapılan açıklamada, U16 takımının sporcularını taşıyan otobüsün kaza yaptığı duyuruldu. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, “U16 takımımızın Çaykur Rizespor deplasmanına giderken içinde bulundukları otobüsün şarampole yuvarlandığını üzülerek öğreniyoruz. Aldığımız ilk bilgilere göre ölüm veya ciddi yaralanmanın olmayışı tek tesellimizdir. Çocuklarımız ve teknik ekibimiz hastaneye götürülmüş olup, tedavilerine devam edilmektedir. Yara almayan çocuklarımız Gölova kaymakamı tarafından Sivas merkeze götürülmüş olup, özel idare misafirhanesinde dinlenmeye geçmişlerdir. Yönetimimiz Gölova kaymakamlığı ve Sivas Valiliğiyle irtibat halindedir. Çocuklarımızın sağ salim Hatay’a ulaşması için ne gerekiyorsa yapılmaktadır” bilgilendirmelerine yer verildi.

HATAY 04 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:15

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