BİRLEŞMİŞ Milletler (BM), Suriye´nin İdlib kenti ve kırsalındaki sivillere dağıtılmak üzere 106 TIR´dan oluşan insani yardım malzemesi gönderdi.
BM´nin dün gönderdiği 89 TIR´lık yardımın ardından bugün de 106 TIR´dan oluşan yardım konvoyu Hatay´ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı´ndan geçerek İdlib´e hareket etti. TIR´lar BM´nin Reyhanlı ilçesinde bulunan lojistik depolarından yüklendi. Jandarma ve BM görevlilerinin eşlik ettiği TIR´lar, Cilvegözü Gümrük Kapısı´ndaki işlemlerin ardından kente hareket etti. TIR´lardaki insani yardım malzemeleri kent ve kırsalında yaşayan sivillere dağıtılacak.
HATAY
04 Ocak 2020 Cumartesi
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