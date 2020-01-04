Cilvegözü´nden, İdlib´e konteyner sevkiyatı

HATAY´ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı´ndan İdlib´e konteyner sevk edildi.
Türkiye´nin çeşitli yerlerinde imal edilen konteynırlar TIR´lara yüklendi. TIR´lar, daha sonra Hatay´ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı´na geldi. Üzerlerinde ikişer adet konteyner yüklü olan TIR´lar Cilvegözü´ndeki işlemlerin ardından İdlib´e hareket etti. Konteynerlerin İdlib´de bulunan gözlem noktalarına gideceği öğrenildi.
HATAY
04 Ocak 2020 Cumartesi
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