Kamyonet kaygan yolda devrildi

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Hatay’ın Dörtyol ilçesinde, havanın yağışlı ve yolun kaygan olması nedeniyle direksiyon hakimiyeti kaybolan kamyonet devrildi. Şans eseri yaralananın olmadığı kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, kaza, Dörtyol ilçesinde E5 Karayolu üzeri Yeşilköy civarında meydana geldi. 33 EGT 10 plakalı kamyonet, havanın yağışlı, yolun kaygan olması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

HATAY 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:15

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