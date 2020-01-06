İskenderun'da uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı

Şiddet bu kez kör etti!

"Annem benim her şeyim"

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HATAY'ın İskenderun ilçesinde 20 adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 23 şüpheli gözaltına alındı.

İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı'nın il genelinde uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik soruşturması kapsamında operasyon başlatıldı. Önceden belirlenen adreslere özel harekat polislerinin de desteğiyle sabah saatlerinde baskın yapan ekipler, 23 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerinde bulunamayan 3 kişi ise aranıyor.



HATAY 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:15

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