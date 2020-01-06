Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı

Şiddet bu kez kör etti!

"Annem benim her şeyim"

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Hatay'da il genelini kapsayan ve 20 adrese düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı.

İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı, il genelinde uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik soruşturma başlattı. Belirlenen adreslere özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenleyen ekipler, 23 şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturma kapsamında adreslerde bulunamayan 3 zanlıyı yakalamak için çalışmalar sürüyor.

HATAY 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:15

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