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HATAY'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan 2019 yılında toplam 115 bin TIR ile çıkış yapıldı.

Türkiye'nin çeşitli kentlerinden ihracat ürünlerinin yüklendiği ve yardım kuruluşlarına ait TIR'lar ile Reyhanlı'daki Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan geçilerek, Suriye´nin Bab-el Hava Sınır Kapısı arasındaki ara bölgeye ulaşılıyor. Yüklerin boşaltıldığı TIR'lar ile aynı gün Türkiye'ye dönüş yapılıyor. Suriye tarafına geçilen, ticari eşya yüklü TIR'larda gıda maddeleri yoğunlukla bulunuyor.

Bu kapsamda 2019 yılı boyunca Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan 115 bin TIR ile çıkış yapıldığı belirtildi.



HATAY 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:15

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