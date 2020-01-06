Amik Ovası sular altında

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HATAY'da etkili olan sağanak nedeniyle Amik Ovası'nda binlerce dönüm ekili tarım arazisi sular altında kaldı. Hatay Havalimanı çevresindeki tarım arazileri de göle döndü.

Kentte son 2 haftadır aralıklarla devam eden sağanak, hayatı olumsuz etkiliyor. Amik Ovası'nda birçok ekili tarım arazisi sular altında kaldı.

Hatay Havalimanı çevresinde bulunan tarım arazileri de göle döndü.

Hatay'a tarım işçisi olarak çalışmaya gelen kişilerin kurdukları çadırlar da sular altında kaldı. Sular tarlalara giden stabilize yolları da kapladı.



HATAY 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:15

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