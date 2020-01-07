"Annem benim her şeyim"

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TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Payasspor, 4 futbolcuyu renklerine bağladı.

Payasspor bir taraftan devre arası kamp çalışmalarını Antalya'da sürdürürken, diğer taraftan kadrosunu güçlendiriyor.

Kulüp Başkanı Mehmet Arslan, Çankayaspor'dan Veli Ortakçı, Darıca Gençlerbirliği Spor'dan Emre Pehlivan, Bucaspor'dan Mustafa Teke ile Somaspor'dan Mustafa Bedirhan Çelik'e transfer ettiklerini bildirdi.

HATAY 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:16

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