Amik Ovası sular altında Hatay’da şiddetli yağış nedeniyle sular altında kalan Amik Ovası havadan görüntülendi

Hatay’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Amik Ovası'nda binlerce dönüm ekili tarım arazisi sular altında kaldı. Sular altındaki tarım arazileri havadan drone ile görüntülendi.

Kentte son 2 haftadır aralıklarla devam eden sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Amik Ovası'nda ve Aşağıoba Mahallesi'nde birçok ekili tarım arazisi sular altında kaldı. Hatay'a tarım işçisi olarak çalışmaya gelen kişilerin kurdukları çadırlar ve Hatay Havalimanı çevresindeki tarım arazileri de göle döndü.

Hayvancılıkla uğraşan Ercan Gezer, “Devletimizden yardım istiyorum. Ova sular altında kaldı. Hayvanlarımız yemsiz kaldı. Meraya da gidemiyoruz, meramız sular altında. Devletimiz bir an önce bize yardım etmeli” diye konuştu.

HATAY 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:16

GÜNEŞ 07:40

ÖĞLE 12:46

İKİNDİ 15:21

AKŞAM 17:42

YATSI 19:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.