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Emir Kaan’a donör olmak için sıraya girdiler Yüzlerce Hataylı, Emir Kaan’a donör olmak için kan ve ...

İHA

Hatay’da yaşayan kemik iliği yetmezliği hastası olan 13 yaşındaki Emir Kaan’ın okulunda başlatılan kampanyaya, Hataylılar akın etti. Emir Kaan’a donör olmak isteyenler kan vermek için ve kök hücre bağışında bulunmak için adeta birbirleriyle yarıştı.
Hatay’ın Antakya ilçesinde yaşayan ve 10 yaşındayken İdiyopatik Aplastik Anemi (Kemik iliği yetmezliği) hastalığına yakalanan Emir Kaan Sevik’e, küçük kardeşinden verilen ilikler uymayınca, Emir Kaan için okulunda kampanya başlatıldı. Kentin birçok noktasında başlatılan kampanyanın ardından, Emir Kaan’ın okuduğu Hüseyin Özbuğday Ortaokulu’nda da kan ve kök hücre bağışı kampanyası başlatıldı.
Yüzlerce insanın katılım gösterdiği bağış kampanyasında konuşan anne Aynur Sevik, Emir Kaan’a daha önce kardeşinden 2 defa ilik nakli yapıldığını fakat sonuç alınamadığını söyledi. Kök hücre bağışının insana bir zararı olmadığını söyleyen anne Sevik, “Emir Kaan’ın hastalığı 3 yıl önce başladı. İdiyopatik Aplastik Anemi hastası olarak teşhis konuldu. Hastalığının ilaçla tedavisi olmadığı için direk nakil yapıldı. Önce kardeşinden yüzde 100 uyumlu 2 kez nakil yapıldı, maalesef ikisinden de olumlu sonuç alınamadı. Daha sonra Emir Kaan’da Graft VersusHost Hastalığı meydana geldi. İki hastalıkla mücadele ediyor ve şu an hastalığı tekrarladığı için acilen 3. nakli olması gerekiyor. Riskli bir dönemde, hayati önem arz etmekte, bunun için bir donöre ihtiyacımız var. Türkiye’de şu ana kadar tarama yapılan vericilerin hiç biri ile uyumlu değiliz, yurt dışı taramamız da gerçekleştiriliyor. Onun için uygun donör arıyoruz, kök hücre kampanyaları yapıyoruz. Halkımızı bilinçlendirmeye çalışıyoruz çünkü bu konuda çok fazla eksik bilgi var. Bu bir ameliyat değil, acılı ve ağrılı, uzun süren bir işlem değil. Sizin sosyal hayatınızı etkileyecek bir işlem değil. Daha önce benim 3.5 yaşındaki kızımdan Emir Kaan’a 13 kez kök hücre toplandı. Bir zararı olsa kendi evladıma yaptırmazdım” dedi.
Emir Kaan’ın okulunda çok güzel bir kampanya gerçekleştirildiğini ifade eden Aynur Sevik, Emir Kaan’ın bağışıklık sistemi olmadığı için kampanyalara katılamadığını söyledi. Anne Sevik, “Burası Emir Kaan’ın okulu. Okul müdürü, veliler, öğretmenler ve küçücük öğrenciler bile kapıda sokaktan geçenleri çeviriyorlar, Emir Kaan için kök hücre verir misiniz diye. O kadar güzel bir organizasyon oldu ki Hataylılar çok çok güzel katılımlar sağladı bu kampanyalara. Muhtemelen kök hücre kampanyasında en fazla donör unvanına ulaşacağız gibi geliyor. Emir Kaan da kampanyalara katılamıyor maalesef. Çünkü bağışıklık sistemi yok ve insan içerisine, kalabalığa çıkartamıyoruz. Bunun için de çok üzülüyor ama herkese çok selamı var. Selamını sevgisini iletiyoruz ve destek olan herkese teşekkür ediyoruz” açıklamalarında bulundu.
Emir Kaan ve diğer lösemi hastaları için bu kampanyayı başlattıklarını söyleyen Hüseyin Özbuğday Ortaokulu Müdürü Halit Yaylacı, “Bu etkinliğe başlarken öğrencimiz başta olmak üzere Türkiye’de lösemi tedavisi gören, ilik nakli bekleyen tüm insanlara faydamız dokunması amacıyla böyle bir kampanya başlattık. Sosyal medyada ve haber ajanslarında bunların duyurusunu yaptık. Çok yoğun bir katılım oldu, destek veren herkese teşekkür ediyoruz” dedi.
Fanatik Beşiktaşlı olan Emir Kaan’ı yalnız bırakmadıkları için Hataylılara teşekkür eden Hatay Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Mehmet Yıldız, tüm Türkiye’yi kan ve kök hücre bağışına davet etti. Başkan Yıldız, “Minik yavrumuz Emir Kaan’ın fanatik bir Beşiktaşlı oluşundan ve Hataylı oluşundan dolayı yanındayız. Böyle bir hastalığı var. Tüm Hatay’ımızda ve tüm Türkiye’mizde herkesi Emir Kaan ve diğer hastalarımız için kan vermeye davet ediyoruz. İnşallah en kısa zamanda Emir Kaan’ımız sağlığına kavuşur. Emir Kaan’ın yanında Türkiye’de tüm ilik nakli bekleyen çocuklarımıza da inşallah bir an önce gerekli ilikler bulunur ve hepsi sağlığına kavuşur. Buradan tekrar tüm Hatay halkımıza teşekkür ediyoruz. Antakya’da, İskenderun’da yoğun bir ilgi var. Ama lütfen bıkmadan, usanmadan hayret ederek Emir Kaan’ımıza ilik bulunana kadar devam edelim” diye konuştu.
Diğer yandan, bugün başlatılan kampanyada bine yakın insanın kan ve kök hücre bağışında bulunduğu ve bu sayının gün sonunda bini geçmesinin beklendiği öğrenildi.

HATAY

07 Ocak 2020 Salı

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