Hatayspor, Bokila ile yollarını ayırdı

TFF 1. Lig lideri Hatayspor, Jeremy Bokila ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Bordobeyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Jeremy Bokila ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Jeremy Bokila’ya katkıları için teşekkür eder, futbol hayatında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
Diğer yandan, takımda fazla forma şansı bulamayan 31 yaşındaki Kongolu forvet Jeremy Bokila'nın, Keçiörengücü ile anlaşmak üzere olduğu öğrenildi.
HATAY
07 Ocak 2020 Salı
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