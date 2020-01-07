Hatay'da kamyonet devrildi: 1 yaralı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, YayladağıAntakya karayolunda Ünal Y. yönetimindeki 31 ABF 958 plakalı kapalı kasa kamyonet, yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Araç içerisinde sıkışan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince çıkarılarak ambulansla Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı.
HATAY
07 Ocak 2020 Salı
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