Ahırını su basan besici koyunlarıyla destek istedi Hatay’da bir besici koyunlarını AFAD binası önüne getirerek hayvanları için çadır istedi Çoban Mustafa Kaplan: "Hayvanlarımın ölmesini istemiyorum"

Hatay’da son günlerde etkili olan sağanak yağışlar sonrasında sular altında kalan Aşağıoba Mahallesi’nde besici Mustafa Kaplan “Biz kendi imkanlarımızla evimizi, ahırımızı boşalttık. Bizim sorunumuz sadece hayvanlarımızın barınacak yere ihtiyacı var. Hayvanlarımın ölmesini istemiyorum” dedi.

Amik Ovasında bulunan Aşağıoba Mahallesi’nde birçok ev ve ahır sular altında kalırken, geçimini hayvancılıkla sağlayan Mustafa Kaplan, AFAD Hatay İl Müdürlüğü önüne koyunlarını getirerek, çadır yardımı istedi.

Kaplan, geçen yıl yaşananların yeniden yaşanmasını istemediğini ve bir an önce önlem alınması gerektiğini belirterek, “Son zamanlarda aşırı yağan yağmurlardan dolayı köyümüz, ahırlarımız sular altında kaldı. 3 günden beri yetkililer geliyor, sadece rapor tutup gidiyor. Bütün varlığımız, dilekçelerimiz Tarım Müdürlüğü’nde, AFAD’da, Hatay Valiliği’nde var. Biz buraya eylem yapmaya değil, hakkımızı savunmaya geldik. Suç işlemeye değil, hakkımızı arayamaya geldik. 3 günden beri koyunlara çadır kuracak gücümüz yok. Ben koyunlarımı buraya getirdim, AFAD’a hediye etmeye. Biz kendi imkanlarımızla evimizi, ahırımızı boşalttık. Bizim burada sorunumuz sadece hayvanlarımızın barınacak yere ihtiyacı var. Hayvanlarımın ölmesini istemiyorum. Bir geçim kaynağım bu, benim borcum var. bu hayvanlarımın yok olmasını istemiyorum” dedi.

Mustafa Kaplan, kendisine koyunlarının barınabileceği çadır verilene kadar AFAD’ın önünde bekleyeceğini sözlerine ekledi.

HATAY 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:16

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