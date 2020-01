Hataylılar Emir Kaan için seferber oldu

"Annem benim her şeyim"

HATAY'da, kemik iliği yetmezliği hastası 13 yaşındaki Emir Kaan Sevik için başlatılan kök hücre ve kan bağışı kampanyasına halk yoğun ilgi gösterdi. Anne Aynur Sevik, oğlunun hastalığı tekrarladığı için 3'üncü kez nakil olması gerektiğini söyledi.

Hatay´ın Merkez Antakya ilçesinde 10 yaşındayken İdiyopatik Aplastik Anemi (kemik iliği yetmezliği) hastalığına yakalanan ortaokul öğrencisi Emir Kaan için Türk Kızılayı tarafından '3 tüp kan, 1 can Emir Kaan' adında kök hücre ve kan bağışı kampanyası düzenlendi. Minik Emir Kaan'ın okuduğu Özbuğday Ortaokulu'nun spor salonunda düzenlenen bağış kampanyasında, öğretmenlerin yanı sıra veliler, milletvekilleri, belediye başkanları, kaymakamlar, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Antakya Belediyesi, özel kurum ve kuruluş personelleri ve vatandaşlar destek vererek kök hücre ve kan bağışında bulundu.

'KÖK HÜCRE NAKLİ OLMASI GEREKİYOR'

Emir Kaan'ın annesi Aynur Sevik, oğlunun yaklaşık 3 yıl önce kemik iliği yetmezliği hastalığına yakalandığını belirterek, daha önce iki kez kardeşinden ilik nakli yapıldığını ancak olumsuz sonuç aldıklarını söyledi. Oğlunun hastalığının ilaç tedavisi olmadığını ve kük hücre nakli olması gerektiğini anlatan anne Sevik, "Emir Kaan'da graft versushost hastalığı da meydana geldi. İki hastalıkla mücadele ediyor ve şu an hastalığı tekrarladığı için acilen 3'üncü nakli olması gerekiyor. Riskli bir dönemde, hayati önem arz etmekte ve bunun için bir donöre ihtiyacımız var. Yani genetik ikiziyle eşleşmesi lazım. Bunun için kök hücre ve kan bağışı kampanyaları düzenliyoruz" dedi.

'ÇOCUKLUĞUNU YAŞAMAK İSTİYOR'

Emir Kaan'ın güçlü bir çocuk olduğunu ve yüksek motivasyonuyla örnek bir hasta olduğunu dile getiren anne Sevik, "O motivasyon onu ayakta tutan gücü inancı. Emir Kaan´ın isteği hızlı bir şekilde genetik ikizini bulmamız. Çocukluğunu yaşamak, diğer çocuklar gibi okuluna gidebilmek, dışarıda oynayabilmek, yaşayabilmek istiyor. Çünkü şu an o bir odanın içerisinde tecrit bir şekilde yaşıyor. Maskesini çıkartıp rahat rahat nefes alabilmek istiyor. Bunun için duyarlı olan tüm insanların yardımına ihtiyacımız var" diye konuştu.

Emir Kaan için başlatılan kök hücre nakli kampanyasında bine yakın insanın bağışta bulunduğu ve bu sayının artmasının beklendiği öğrenildi.



