Hatay’da 4 bin 483 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Hatay'da bir araçta yapılan aramada 4 bin 483 adet captagon hap ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ile mücadele kapsamında Topboğazı civarında durdurdukları 33 MA ... plakalı otomobilde arama yaptı. Narkotik köpeğiyle yapılan aramada, aracın torpido iç üst kısmına gizlenmiş 4 bin 483 adet Captagon hap bulundu.

Araçta bulunan yabancı uyruklu H.A.H. ve T. A. gözaltına alındı.

HATAY 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:16

GÜNEŞ 07:40

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:22

AKŞAM 17:43

YATSI 19:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.