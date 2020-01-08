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Otomobilin zulasından 4 bin uyuşturucu hap çıktı

DHA

HATAY'da polis, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda Suriye uyruklu 2 kişiyi yakaladı. Baskınlarda  4 bin 625 uyuşturucu hap ele geçirildi.

HATAY'da polis, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda Suriye uyruklu 2 kişiyi yakaladı. Baskınlarda  4 bin 625 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, İskenderun İlçesi Topboğazı mevkiinde şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Araçta hassas burunlu köpekle yapılan aramada torpido bölümüne zulalanmış 4 bin 483 uyuşturucu hap ele geçirdi. Otomobilde bulunan Suriyeli 2 kişi gözaltına alındı. Polis ayrıca, ilçe merkezinde bulunan boş arsada taşların altına gizlenmiş 142 uyuşturucu hap ele geçirdi.

HATAY

08 Ocak 2020 Çarşamba

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