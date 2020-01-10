Yatalak hastaya borçları yüzünden hapis şoku

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yatalak hastaya borçları yüzünden hapis şoku

DHA

HATAY'ın Samandağ ilçesinde diyabet hastalığı nedeniyle yüzde 99 engelli hale gelen 2 çocuk babası Semir Köseoğlu (40), tedavisi nedeniyle borçlandığı ve çalışamadığı için borçlarını ödeyemedi. Hastalığı nedeniyle 9 aydır yatağa mahkum şekilde yaşayan Köseoğlu, borçlarını ödeyemediği için 3 aylık hapis cezasıyla karşı karşıya kaldı. Köseoğlu ailesi, Hatay Valiliği'nin izniyle başlatılan yardım kampanyasına vatandaşlardan destek beklediğini belirtti.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde diyabet hastalığı nedeniyle yüzde 99 engelli hale gelen 2 çocuk babası Semir Köseoğlu (40), tedavisi nedeniyle borçlandığı ve çalışamadığı için borçlarını ödeyemedi. Hastalığı nedeniyle 9 aydır yatağa mahkum şekilde yaşayan Köseoğlu, borçlarını ödeyemediği için 3 aylık hapis cezasıyla karşı karşıya kaldı. Köseoğlu ailesi, Hatay Valiliği'nin izniyle başlatılan yardım kampanyasına vatandaşlardan destek beklediğini belirtti.
İlçeye bağlı Yeni Mahalle'de oturan ve önceden Suudi Arabistan'da kuaförlük yapan Semir Köseoğlu'na, yaklaşık 18 yıl önce diyabet teşhisi kondu. Köseoğlu, hastalığı nedeniyle 9 aydır yatağa mahkum bir şekilde yaşamaya başladı. Tedavisi nedeniyle borçlanan Köseoğlu, borçlarını ödeyemediği için 3 aylık hapis cezasıyla karşı karşıya kaldı. Köseoğlu ailesi, Hatay Valiliği'nin izniyle başlatılan yardım kampanyasına yardımseverlerden destek beklediğini kaydetti.
Semir Köseoğlu'nun eşi Sezen Köseoğlu, eşinin diyabet hastalığı nedeniyle sinir sisteminin tamamen tahrip olduğunu ve hastalığın polinöropatiye dönüştüğünü belirterek, "Rahatsızlığından dolayı eşimin beline ve boynuna iki elektrik cihazı takıldı. Ağrılarını biraz dindirmek adına takılan bu cihazlar eşime fayda sağlamadı, aksine hastalığı daha da ilerledi. Şu an sinirlerinde ve organlarında ciddi tahribatlar var. Ayağında hastalığa bağlı yaralar oluşmaya başladı. Doktorların verdiği yeşil ve kırmızı reçeteli ilaçlar biraz geciktiği zaman yoksunluk sendromuna giriyor" dedi.
'GELİRİMİZ OLMADIĞI İÇİN İLAÇLARI ALAMIYORUZ'
Ayda yaklaşık 2 bin lira ilaç masrafları olduğunu, eşinin engelli maaşı ile kendisine verilen bakıcı maaşı dışında bir gelirleri olmadığını dile getiren Köseoğlu, "Eşten dosttan borç almak zorunda kaldık. Bir süre sonra aldığımız borçlar için senet imzaladık ve icra müdürlüğünde imzaladığımız taahhütnamenin gerekliliğini yerine getiremediğimiz için bize 3'er aylık hapis cezası verildi. Biz de Hatay Valiliği'ne başvurduk ve araştırmaların ardından bağış ve yardım kampanyası başlatıldı. Yardımseverlerden yardım bekliyoruz" diye konuştu.
'AİLEMİN GELECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM'
Semir Köseoğlu ise ailesinin geleceğini düşündüğünü, tedavi için birçok hastaneye başvurduklarını ancak bir sonuç alamadıklarını söyledi. Borçlarını ödeyebilmek için yardım beklediklerini kaydeden Köseoğlu, "Çocuklarımın ve ailemin durumunu düşünüyorum. Hangi doktora gittiysek bir faydası olmadı. Ağzımda ve ayaklarımda yaralar oluştu. Çalışmaya da durumum müsait değil. Bundan dolayı yardım bekliyorum" dedi.

HATAY

10 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:16
  • GÜNEŞ 07:40
  • ÖĞLE 12:48
  • İKİNDİ 15:24
  • AKŞAM 17:45
  • YATSI 19:04
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Evde 'Akrep'li aramada esrar ve uyuşturucu haplar ele geçirildi
YEREL HABERLER Evde 'Akrep'li aramada esrar ve uyuşturucu haplar ele ...
Hatay’da 20 bin adet uyuşturucu hap ve 25 kilo esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Hatay’da 20 bin adet uyuşturucu hap ve 25 kilo esrar ...
İdlib´den Türkiye sınırına göç edenlerin sayısı 380 bine ulaştı
YEREL HABERLER İdlib´den Türkiye sınırına göç edenlerin sayısı 380 ...
BM'den İdlib'e 106 TIR'lık insani yardım
YEREL HABERLER BM'den İdlib'e 106 TIR'lık insani yardım
Eryılmaz: "Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için gece gündüz çalışacağız"
YEREL HABERLER Eryılmaz: "Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması ...
İdlib'de sivillere sıcak yemek Rejimin saldırıları nedeniyle göç etmek zorunda kalarak kuzey bölgelere doğru gelen sivillere, her gün bin kişilik sıcak yemek dağıtılıyor
YEREL HABERLER İdlib'de sivillere sıcak yemek Rejimin saldırıları ...
CHP'li Başkan'dan Erdoğan’ın "yeni bir göçü kaldıramayız" söylemine destek Suriyeli mültecilerin yoğun olarak yaşadıkları sınır kenti Hatay'ın belediye başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş: "Suriye’de hangi egemen güçler at koşturuyorsa onların da bu insanlara sahip çıkması gerekir. Türkiye yalnız bırakılmamalıdır" "Hatay halkı olarak psikolojik ve ekonomik anlamda yeni bir Suriyeli göçünü kaldıracak halimiz kalmadı"
YEREL HABERLER CHP'li Başkan'dan Erdoğan’ın "yeni bir göçü ...
İdlib'de savaş mağdurlarına her gün sıcak yemek dağıtılıyor
YEREL HABERLER İdlib'de savaş mağdurlarına her gün sıcak yemek ...
Tırın hava tüpü ve su deposundan kaçak sigara çıktı
YEREL HABERLER Tırın hava tüpü ve su deposundan kaçak sigara çıktı
2 odalı evde 17 kedi ile birlikte yaşıyor
YEREL HABERLER 2 odalı evde 17 kedi ile birlikte yaşıyor
Berfin: Bana eski güzelliğimi verebilecekcekler mi?
YEREL HABERLER Berfin: Bana eski güzelliğimi verebilecekcekler mi?
Erzin’in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıldönümü kutlandı
YEREL HABERLER Erzin’in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıldönümü ...
Otomobilin zulasından 4 bin uyuşturucu hap çıktı
YEREL HABERLER Otomobilin zulasından 4 bin uyuşturucu hap çıktı
Şehit askerlerin naaşlarını traktörle kaçıran teröriste müebbet hapis istemi
YEREL HABERLER Şehit askerlerin naaşlarını traktörle kaçıran ...
Taşın altından uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Taşın altından uyuşturucu çıktı
Hatay’da 4 bin 483 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
YEREL HABERLER Hatay’da 4 bin 483 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X