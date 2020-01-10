İskenderun'daki uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheliden 21'i tutuklandı

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, 800 polisin katıldığı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 23 şüpheliden 21'i tutuklandı.
İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 7 Ocak'ta 800 polisin katılımıyla yürüttüğü operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheli, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen 23 şüpheliden 21'i tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
HATAY
10 Ocak 2020 Cuma
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