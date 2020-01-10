İskenderun'daki uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheliden 21'i tutuklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

İskenderun'daki uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheliden 21'i tutuklandı

DHA

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, 800 polisin katıldığı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 23 şüpheliden 21'i tutuklandı.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, 800 polisin katıldığı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 23 şüpheliden 21'i tutuklandı.
İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 7 Ocak'ta 800 polisin katılımıyla yürüttüğü operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheli, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen 23 şüpheliden 21'i tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

HATAY

10 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:16
  • GÜNEŞ 07:40
  • ÖĞLE 12:48
  • İKİNDİ 15:24
  • AKŞAM 17:45
  • YATSI 19:04
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 21 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 21 kişi tutuklandı
Hastane personeli 455 öğrencinin yüzünü güldürdü
YEREL HABERLER Hastane personeli 455 öğrencinin yüzünü güldürdü
Elektro şokla ağrıları dindiriliyor Hatay’ın Samandağ ilçesinde, 18 yıl önce yakalandığı diyabet hastalığının ardından yüzde 99 engelli olan 40 yaşındaki 2 çocuk babası Semir Köseoğlu, 7 gün 24 saat ağrılarının dinmesi için omurilik ve boynuna takılan elektro şok cihazıyla yaşama tutunuyor Tedavisi nedeniyle borçlarını ödeyemeyen Köseoğlu, borçları nedeniyle 3 ay hapis cezası ile karşı karşıya Sağlık sorunlarının yanı sıra maddi açıdan da zor durumda olan Köseoğlu ailesi, kendilerine uzanacak yardım elini bekliyor
YEREL HABERLER Elektro şokla ağrıları dindiriliyor Hatay’ın Samandağ ...
Yatalak hastaya borçları yüzünden hapis şoku
YEREL HABERLER Yatalak hastaya borçları yüzünden hapis şoku
Evde 'Akrep'li aramada esrar ve uyuşturucu haplar ele geçirildi
YEREL HABERLER Evde 'Akrep'li aramada esrar ve uyuşturucu haplar ele ...
Hatay’da 20 bin adet uyuşturucu hap ve 25 kilo esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Hatay’da 20 bin adet uyuşturucu hap ve 25 kilo esrar ...
İdlib´den Türkiye sınırına göç edenlerin sayısı 380 bine ulaştı
YEREL HABERLER İdlib´den Türkiye sınırına göç edenlerin sayısı 380 ...
BM'den İdlib'e 106 TIR'lık insani yardım
YEREL HABERLER BM'den İdlib'e 106 TIR'lık insani yardım
Eryılmaz: "Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için gece gündüz çalışacağız"
YEREL HABERLER Eryılmaz: "Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması ...
İdlib'de sivillere sıcak yemek Rejimin saldırıları nedeniyle göç etmek zorunda kalarak kuzey bölgelere doğru gelen sivillere, her gün bin kişilik sıcak yemek dağıtılıyor
YEREL HABERLER İdlib'de sivillere sıcak yemek Rejimin saldırıları ...
CHP'li Başkan'dan Erdoğan’ın "yeni bir göçü kaldıramayız" söylemine destek Suriyeli mültecilerin yoğun olarak yaşadıkları sınır kenti Hatay'ın belediye başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş: "Suriye’de hangi egemen güçler at koşturuyorsa onların da bu insanlara sahip çıkması gerekir. Türkiye yalnız bırakılmamalıdır" "Hatay halkı olarak psikolojik ve ekonomik anlamda yeni bir Suriyeli göçünü kaldıracak halimiz kalmadı"
YEREL HABERLER CHP'li Başkan'dan Erdoğan’ın "yeni bir göçü ...
İdlib'de savaş mağdurlarına her gün sıcak yemek dağıtılıyor
YEREL HABERLER İdlib'de savaş mağdurlarına her gün sıcak yemek ...
Tırın hava tüpü ve su deposundan kaçak sigara çıktı
YEREL HABERLER Tırın hava tüpü ve su deposundan kaçak sigara çıktı
2 odalı evde 17 kedi ile birlikte yaşıyor
YEREL HABERLER 2 odalı evde 17 kedi ile birlikte yaşıyor
Berfin: Bana eski güzelliğimi verebilecekcekler mi?
YEREL HABERLER Berfin: Bana eski güzelliğimi verebilecekcekler mi?
Erzin’in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıldönümü kutlandı
YEREL HABERLER Erzin’in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıldönümü ...
Otomobilin zulasından 4 bin uyuşturucu hap çıktı
YEREL HABERLER Otomobilin zulasından 4 bin uyuşturucu hap çıktı
Şehit askerlerin naaşlarını traktörle kaçıran teröriste müebbet hapis istemi
YEREL HABERLER Şehit askerlerin naaşlarını traktörle kaçıran ...
Taşın altından uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Taşın altından uyuşturucu çıktı
Hatay’da 4 bin 483 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
YEREL HABERLER Hatay’da 4 bin 483 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X