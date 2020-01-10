Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 21 kişi tutuklandı

İmamoğlu: Çok riskli bir ameliyat

"Ben hep hiphop'tım"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 20 adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 23 kişiden 21'i tutuklandı, ikisi adli kontrol şartıyla bırakıldı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğünce 350'si özel harekatçı 800 polisin katılımı ile gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 23 kişi, uyuşturucu ticareti yapmak suçlaması ile İskenderun Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. 23 şüpheliden 21'i tutuklandı, ikisi adli kontrolle salıverildi.

HATAY 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:16

GÜNEŞ 07:40

ÖĞLE 12:48

İKİNDİ 15:24

AKŞAM 17:45

YATSI 19:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.