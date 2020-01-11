Popov bordo-beyazlı formayı giydi

"Ben hep hip hop'tım"

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Süper Lig’den Popov'u kadrosuna katan TFF 1. Lig lideri Hatayspor, Antalya kampında oyuncuya bordobeyazlı formayı giydirdi.

Hatayspor İdari Menajeri Murat Bereket ve Hataysporlu Yönetici Aydın Toksöz'le birlikte İstanbul'da kendisini bordobeyazlı renklere bağlayan imzayı atan Strahil Popov, Antalya kampına gelerek formayı giydi.

Transferle ilgili Hatayspor Kulübünden yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezonlarda Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa’da forma giyen, aynı zamanda Bulgaristan Milli Takımı futbolcusu, başarılı sağ bek Strahil Popov, kendisini 2,5 yıllığına bordo beyaz renklerimize bağlayan imzayı attı. Strahil Popov konakladığımız otele giriş yaparak takımımıza katıldı" ifadelerine yer verildi.

HATAY 11 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:16

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