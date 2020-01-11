Minik öğrenciler yaşlılarla buluştu

"Ben hep hip hop'tım"

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Karakese Anaokulu öğrencisi minikler, Osmaniye Özden Huzurevi'nde kalan yaşlıları misafir etti.

Değerler Eğitimi kapsamında büyüklere saygı, misafirperverlik, sosyal becerileri geliştirme amacı ile gerçekleşen ziyaret yaşlıları ve minikleri son derece mutlu etti. Anaokulu öğretmeni Nurcan Yılmaz ve öğrencileri, yaşlıların ellerini öptü. Huzur evinden gelen yaşlılar, öğrencilere hediyelerini takdim etti. Öğrenciler, huzurevi sakinlerini tiyatro gösterisi, halk oyunları ve bazı skeçlerle eğlendirdi.

HATAY 11 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:16

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