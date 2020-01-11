Samandağ'da kuru ot yangını

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde kuru ot yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kapısuyu Mahallesi'nde bahçeye yakın bir bölgede henüz bilinmeyen bir nedenle kuru otların tutuşmasıyla yangın çıktı. Yangına Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın, bahçeye sıçramadan söndürüldü.

HATAY 11 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:16

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