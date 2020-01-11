Hatayspor, Rahman Buğra Çağıran'ı kiraladı

TFF 1. Lig lideri Hatayspor, Yeni Malatyaspor'dan Rahman Buğra Çağıran’ı sezon sonuna kadar kiraladı.

Antalya’da kamp çalışmalarını sürdüren Hatayspor, Yeni Malatyaspor’da forma giyen 25 yaşındaki Rahman Buğra Çağıran’ı sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı. Gerçekleşen imza töreninde Hatayspor İdari Menajeri Murat Bereket ve Hatayspor Yöneticisi Aydın Toksöz hazır bulundu.

Transferle ilgili Hatayspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, “Kulübümüz, geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor'da forma giyen Rahman Buğra Çağıran ile sezon sonuna kadar kiralık sözleşme imzalamıştır. Oyuncu aslen orta saha oyuncusu olup birçok mevkide görev yapabiliyor” ifadelerine yer verildi.

HATAY 11 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:16

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