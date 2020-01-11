Hatayspor´dan orta sahaya takviye

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Hatayspor, Rahman Buğra Çağıran´ı sezon sonuna kadar kiraladı.
Sezonun ilk yarısını lider tamamlayan Hatayspor, takıma takviye yapmaya devam ediyor. Bordo beyazlılar, 4 sezondur Kasımpaşa forması giyen Strahil Popov transferinin ardından, yine Süper lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da forma giyen Rahman Buğra Çağıran´ı sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.
Hatayspor Kulübü´nden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor'da forma giyen Rahman Buğra Çağıran ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzalamıştır" ifadelerine yer verildi.
HATAY
11 Ocak 2020 Cumartesi
- İMSAK 06:16
- GÜNEŞ 07:40
- ÖĞLE 12:48
- İKİNDİ 15:25
- AKŞAM 17:46
- YATSI 19:05