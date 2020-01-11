Hatayspor´dan orta sahaya takviye

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TFF 1'inci Lig ekiplerinden Hatayspor, Rahman Buğra Çağıran´ı sezon sonuna kadar kiraladı.

Sezonun ilk yarısını lider tamamlayan Hatayspor, takıma takviye yapmaya devam ediyor. Bordo beyazlılar, 4 sezondur Kasımpaşa forması giyen Strahil Popov transferinin ardından, yine Süper lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da forma giyen Rahman Buğra Çağıran´ı sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.

Hatayspor Kulübü´nden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor'da forma giyen Rahman Buğra Çağıran ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzalamıştır" ifadelerine yer verildi.



HATAY 11 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:16

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