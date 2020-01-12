Bakan Selçuk: "Milli Eğitim Bakanlığı olarak dersimizi çalışıyoruz"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak dersimizi çalışıyoruz, ödevlerimizi yapıyoruz ve daha da başarılı olabilmek için de yerinde gözlemler yaparak, istişarelerde bulunuyoruz" dedi.

Bakan Selçuk, Hatay Valiliğini ziyaretinde Milli Eğitim Bakanlığı olarak derslerine çalıştıklarını, başarılı olabilmek için de gözlemler yaptıklarını söyledi. Hatay’ın eğitim meselesini masaya yatırmak ve Hatay’daki eğitimin çok yönlü değerlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunmak için burada bulunduklarını ifade eden Bakan Selçuk, "Hatay’da yapılacak bütün eğitim faaliyetlerinin sadece eğitim alt yapısı bakımından değil aynı zamanda eğitimin kalitesinin de yükselmesine hizmet etmesi meselesidir. Bu nedenle tüm ilçeler dahil olmak üzere Hatay’da eğitim meselesini yükseltmek ve çocuklarımızın geleceğe daha umutlu bakmaları konusunda gerekli tüm tedbiri almak vazifemizdir. Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak dersimizi çalışıyoruz, ödevlerimizi yapıyoruz ve daha da başarılı olabilmek için de yerinde gözlemler yaparak, istişarelerde bulunarak bir takım çalışmaları önemsiyoruz. Yerinde arkadaşlarımızla beraber yaptığımız değerlendirmeler, çok daha somut planlar yapmamızı sağlıyor. Bu nedenle burada yapılan çalışmaların verimli olabilmesi için de elimizden geleni yapıyoruz. Hatay’da ki hayırseverlerle, sivil toplum kuruluşları ile ve Hatay’ın tüm temsilcileri ile bir araya gelip onlarla neler yapılabileceğini değerlendirmenin de ayrı bir boyut kazandırdığını söylemek isterim. Ben buradaki çalışmalar da emeği geçenlere özel teşekkürlerimi sunmak isterim. İnşallah bundan sonra da Hatay bizim takibimizde ve burada gereken her türlü ihtiyaçlar konusunda daha yüksek farkındalıkla elimizden geleni yapacağız" dedi.

Açıklamanın ardından Hatay Valiliğinde, kurum müdürleri ve hayırseverler ile basına kapalı toplantı gerçekleştirildi.

HATAY 12 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:16

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