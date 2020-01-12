Samandağ’da ev yangını korkuttu

"Ben hep hip hop'tım"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hatay’ın Samandağ ilçesinde bir apartmanın ikinci katında çıkan yangın korkuttu.



Edinilen bilgiye göre, Samandağ'a bağlı Atatürk Mahallesi'nde bulunan aparmanın ikinci katında bulunan evde elektrik kontağının şase yapması sonucu yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını güçlükle söndürdü. Yanan evde maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

HATAY 12 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:16

GÜNEŞ 07:40

ÖĞLE 12:48

İKİNDİ 15:25

AKŞAM 17:47

YATSI 19:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.