Mehmetçiğe hediye etmek için Türk bayrağı dikiyorlar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Mehmetçiğe hediye etmek için Türk bayrağı dikiyorlar

DHA

HATAY´ın Kumlu ilçesinde Halk Eğitim Merkezi´nde TürkiyeSuriye sınırında görev yapan Mehmetçiklere hediye etmek için Türk bayrağı dikiliyor.
Hatay'ın Kumlu ilçesinde Halk Eğitim Merkezi'nde, 'Mehmetçiğe bayrak dik' projesi kapsamında 20 kişiden oluşan kursiyerler sabahtan akşama kadar Türk bayrağı dikiyor. Genci, yaşlısı, Türk ve Suriyeli kursiyerlerin katıldığı ve 2 aydan bu yana devam eden kursta, kursiyerler çeşitli boyutlarda Türk bayrağı dikimini gerçekleştirdi. Usta öğretici Fatma Kanat, HEM'de açılan kursa Türk ve Suriyeli olmak üzere 20 kursiyerin devam ettiğini söyledi. Kanat, "Çeşitli boyutlarda Türk bayrağı dikiyoruz. Daha sonra bayrakları öncelikle sınırımızda görev yapan, bizleri koruyan Mehmetçiklerimize canı gönülden diktiğimiz bayrakları hediye ediyoruz. Ayrıca ilçemizde kamu kurum ve kurumlarına da Türk bayrağı veriyoruz" dedi.
'TÜRK BAYRAĞINI SEVİYORUZ'
Kursa katılan Suriyeli Beraa Elbaşa ise iç savaş nedeniyle Türkiye´ye sığındıklarını belirterek, "Türkiye´de yaşıyoruz. Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan çeşitli kurslar var, en anlamlısı da Türk bayrağı dikme kursuna devam ediyorum. Türkiye´yi ve Türk bayrağını seviyoruz, bize bu imkanı sağlayan yetkililerine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
Kursta yapılan Türk bayrakları arasında 12 metrekarelik olanı ise Kaymakamlık binasına asıldı.

HATAY

15 Ocak 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:15
  • GÜNEŞ 07:39
  • ÖĞLE 12:49
  • İKİNDİ 15:28
  • AKŞAM 17:50
  • YATSI 19:08
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Suriyeli çocukların oyuncak mutluluğu
YEREL HABERLER Suriyeli çocukların oyuncak mutluluğu
İskenderun’da "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" Şampiyonası
YEREL HABERLER İskenderun’da "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" Şampiyonası
Yaralı karacaya tedaviye alındı
YEREL HABERLER Yaralı karacaya tedaviye alındı
Amanoslar'da 'Kapan-2 operasyonu' sürüyor
YEREL HABERLER Amanoslar'da 'Kapan-2 operasyonu' sürüyor
İdlib´den Afrin´e göç eden sivillere yardım
YEREL HABERLER İdlib´den Afrin´e göç eden sivillere yardım
İskenderun'da uyuşturucu uygulaması
YEREL HABERLER İskenderun'da uyuşturucu uygulaması
Hatay'da K9 köpekleriyle uyuşturucu uygulaması
YEREL HABERLER Hatay'da K9 köpekleriyle uyuşturucu uygulaması
İdlib’ten Afrin’e göç eden sivillere gıda yardımı
YEREL HABERLER İdlib’ten Afrin’e göç eden sivillere gıda yardımı
Hatayspor’da transfer yasağı kalktı Hatayspor’dan İlhan Palut ve transfer yasağı açıklaması
YEREL HABERLER Hatayspor’da transfer yasağı kalktı Hatayspor’dan ...
Kış ortasında evsiz kaldılar Yangın sonrası evlerindeki eşyaların tamamı kullanılamaz hale gelen Güzeloğlu ailesi yardım bekliyor
YEREL HABERLER Kış ortasında evsiz kaldılar Yangın sonrası ...
Havucun sofraya zahmetli yolculuğu Hatay'da hasat sezonunun başlamasıyla çamurlu tarlalardan toplanan havuçlar, temizlik sürecinden geçtikten sonra yurdun dört bir köşesine gönderiliyor Kırıkhan'da ilçesinde üretilen 100 bin ton havucun 30 bin tonu Kafkasya, Balkan ve Ortadoğu ülkelerine ihraç ediliyor Üretici Süleyman Donat, kozmetik sanayinde de kullanılan siyah havuca coğrafi işaret alınması için çalışma başlatıldığını belirtti
YEREL HABERLER Havucun sofraya zahmetli yolculuğu Hatay'da hasat ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X