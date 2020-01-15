Hatayspor, Dame Diop’a imza attırmaya hazırlanıyor

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TFF 1. Lig lideri Hatayspor, Çek ekibi Banik Ostrava'da forma giyen Dame Diop’a imza attırmaya hazırlanıyor.

Edinilen bilgiye göre; ligin ikinci yarısında forvet mevkisini güçlendirmek isteyen bordobeyazlılar, UEFA Avrupa Ligi tecrübesi olan Dame Diop’la masaya oturdu. 26 yaşındaki Senegalli forvetin, Hatayspor İdari Menajeri Murat Bereket ve Hataysporlu Yönetici Aydın Toksöz’le İstanbul’da yapacağı anlaşmanın ardından Antalya kampına geçmesi bekleniyor.

Dame Diop bu sezon Banik Ostrava formasıyla çıktığı 21 maçta 7 gol kaydetmişti.

HATAY 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:15

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