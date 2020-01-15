Regan Magarity, Hatay Büyükşehir Belediyespor’dan ayrıldı

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Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Hatay Büyükşehir Belediyespor, Regan Magarity'yle yolların ayrıldığını duyurdu.

Hatay Büyükşehir Belediyespor Basketbol Şube Sorumlusu Dr. Serhat Bayraktar, sezon başında 1 yıllık anlaşma sağlanan 22 yaşındaki 1.93’lük İsveçli uzun forvet Regan Magarity’nin takımdan ayrıldığını açıkladı. Bayraktar, yarın itibariyle de yeni transfer girişimlerine başlayacaklarını söyledi.

Sezon başında takıma dahil edilen Regan Magarity’nin transferi ülke ve Hatay gündemine girmişti.

HATAY 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:15

GÜNEŞ 07:39

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:28

AKŞAM 17:50

YATSI 19:08

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