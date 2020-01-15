Amik Ovası'nda tekne alabora oldu, 1 kişi kayboldu Göle dönen Amik Ovası'nda kaybolan adamı arama çalışması sürüyor

Hatay’ın Antakya ilçesinde, göle dönen Amik Ovası'nda teknenen alabora olması sonucu suya düşen adamı arama çalışmaları sürüyor.

Son haftalarda etkili olan sağanak yağışların ardından göle dönen Amik Ovası'nda, dün tekne ile ilerleyen Rivad Gümüş (60), bir süre sonra gözden kayboldu. Dün akşam saatlerinde ailesinin ihbarı üzerine ovada başlatılan arama çalışmalarında alabora olan tekneye ulaşılırken, Rivad Gümüş'in izine rastlanmadı.

AFAD, Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri tarafından bugün şu ana kadar yapılan aramalardan bir sonuç çıkmadı.

Arama çalışmalarının yarın da devam edeceği öğrenildi.

HATAY 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:15

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