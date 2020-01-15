Hatayspor'da Dame Diop imzayı attı Dame Diop, bordo-beyazlı formayı giydi

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TFF 1. Lig lideri Hatayspor, Dame Diop'u kadrosuna kattı. Genç forvetle 2,5 yıllık anlaşma sağlandı.

Hatayspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, Banik Ostrava forması giyen 26 yaşındaki Dame Diop ile sözleşme imzalandığı açıklandı. Bordobeyazlı kulübün açıklamasında, "Geçtiğimiz sezonlarda Çek Cumhuriyeti Süper Ligi ekiplerinden Banik Ostrava'da forma giyen 26 yaşındaki Senegalli başarılı forvet oyuncusu Dame Dıop, kendisini 2,5 yıllığına bordo beyaz renklerimize bağlayan imzayı attı" ifadelerine yer verildi.

HATAY 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:15

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