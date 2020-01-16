Hatay Büyükşehir Belediyespor, Alaina Coates'i kadrosuna kattı

"Ben Arda Turan, bana kulüp bul!"

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Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Hatay Büyükşehir Belediyespor, Alaina Coates'i transfer etti.

Hatay Büyükşehir Belediyespor Basketbol Şube Sorumlusu Serhat Bayraktar, 24 yaşında ve 1,93 metre boyundaki ABD'li pivot Alaina Coates ile sezon sonuna kadar anlaştıklarını açıkladı.

Coates'in, takıma başarı katması temennisinde bulunan Bayraktar, genç sporcunun gün içerisinde sağlık kontrolünden geçirileceğini söyledi.

HATAY 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:15

GÜNEŞ 07:39

ÖĞLE 12:50

İKİNDİ 15:29

AKŞAM 17:51

YATSI 19:09

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