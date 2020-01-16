Hatay Büyükşehir Belediyespor, Alaina Coates'i kadrosuna kattı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Hatay Büyükşehir Belediyespor, Alaina Coates'i transfer etti.
Hatay Büyükşehir Belediyespor Basketbol Şube Sorumlusu Serhat Bayraktar, 24 yaşında ve 1,93 metre boyundaki ABD'li pivot Alaina Coates ile sezon sonuna kadar anlaştıklarını açıkladı.
Coates'in, takıma başarı katması temennisinde bulunan Bayraktar, genç sporcunun gün içerisinde sağlık kontrolünden geçirileceğini söyledi.
HATAY
16 Ocak 2020 Perşembe
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