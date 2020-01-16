"Ben Arda Turan, bana kulüp bul!"

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BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kenti ve kırsalındaki sivillere dağıtılmak üzere, 21 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi.

BM'den İdlib ve kırsalına gönderilen yardım malzemesi yüklü 21 TIR, jandarma ve BM görevlileri eşliğinde, konvoy halinde Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'na getirildi. BM'nin Reyhanlı ilçesinde bulunan lojistik depolarından yüklenen TIR'lar ile Cilvegözü'ndeki işlemlerin ardından kente doğru gidildi. TIR'lardaki insani yardım malzemeleri, kent ve kırsalında yaşayan sivillere dağıtılacak.



HATAY 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:15

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