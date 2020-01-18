Sahte dövizle dolandırıcılığa 10 tutuklama

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, sahte dövizle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, sahte dövizle dolandırıcılık yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Şüphelilerin kentteki ev ve iş yerlerine özel harekat polislerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonda, 3'ü kadın 13 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde, mağdurlara ait olduğu değerlendirilen 50 bin euro, "geçersiz" ibaresi bulunan bir miktar döviz, iki para sayma makinesi ile iki tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

HATAY 18 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:15

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