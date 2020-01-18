Sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti

İHA

Hatay'da sobadan sızan gazdan zehirlenen karıkoca hayatını kaybetti.

Sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti

Hatay’da sobadan sızan gazdan zehirlenen karıkoca hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, İskenderun ilçesi Bekbele Mahallesinde, Mustafa Güllü (88) ve eşi Esma Güllü (68) çiftinden uzun süre haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çiftin komşuları ile birlikte dış kapının kilidini kırarak içeri girdi. Eve giren ekipler Mustafa ve Esma Güllü’nün cansız bedenleri ile karşılaştı. Olay yerini güvenlik çemberine alan polis ekipleri evde delil çalışması yaptı. Yapılan kapsamlı incelemenin ardından çiftin cansız bedenleri otopsi için İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

HATAY

18 Ocak 2020 Cumartesi

  • İMSAK 06:15
  • GÜNEŞ 07:38
  • ÖĞLE 12:50
  • İKİNDİ 15:31
  • AKŞAM 17:53
  • YATSI 19:11
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Amik Ovası’nda kaybolan adamın cansız bedenine ulaşıldı
YEREL HABERLER Amik Ovası’nda kaybolan adamın cansız bedenine ...
Yaşlı çift sobadan sızan gazdan zehirlenerek öldü
YEREL HABERLER Yaşlı çift sobadan sızan gazdan zehirlenerek öldü
Karnesiyle doktoruna koştu
YEREL HABERLER Karnesiyle doktoruna koştu
Sahte dövizle dolandırıcılığa 10 tutuklama
YEREL HABERLER Sahte dövizle dolandırıcılığa 10 tutuklama
Sahte 1 milyon 750 bin doları düşük kurdan satmaya çalışan çete çökertildi
YEREL HABERLER Sahte 1 milyon 750 bin doları düşük kurdan satmaya ...
TIR'a arkadan çarpan TIR'ın kupası uçtu: Sürücü, 'Ben böyle kaza görmedim' dedi
YEREL HABERLER TIR'a arkadan çarpan TIR'ın kupası uçtu: Sürücü, 'Ben ...
İdlib’teki yetimlere yardım 5 bin yetim çocuğa ‘Yetim Sponsorluk Sistemi’ kapsamında sosyal nakdi yardım yapıldı
YEREL HABERLER İdlib’teki yetimlere yardım 5 bin yetim çocuğa ‘Yetim ...
Otomobil elektrik direğine çarptı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil elektrik direğine çarptı: 5 yaralı
Hatay’da 10 bin çınar ağacı toprakla buluşacak
YEREL HABERLER Hatay’da 10 bin çınar ağacı toprakla buluşacak
Torunlarına cinsel istismardan 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı
YEREL HABERLER Torunlarına cinsel istismardan 23 yıl hapis cezasına ...
Hatay'da DHKP-C operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Hatay'da DHKP-C operasyonu: 4 gözaltı
Yayladağı'nda karne heyecanı
YEREL HABERLER Yayladağı'nda karne heyecanı
Tarihi İdlib Müzesi bombaların hedefi oldu İdlib Müzesi’nde birçok tarihi eserin tahrip olduğu öğrenilirken, müzede onarım çalışmaları başlatıldı
YEREL HABERLER Tarihi İdlib Müzesi bombaların hedefi oldu İdlib ...
Kırıkhan'da silah ticareti operasyonu
YEREL HABERLER Kırıkhan'da silah ticareti operasyonu
BM'den İdlib'e 21 TIR'lık insani yardım
YEREL HABERLER BM'den İdlib'e 21 TIR'lık insani yardım
Balık avında kaybolan yaşlı adamı arama çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Balık avında kaybolan yaşlı adamı arama çalışmaları ...
16 yaşındaki gencin psikolojisini bozan dayağa 2 gözaltı
YEREL HABERLER 16 yaşındaki gencin psikolojisini bozan dayağa 2 ...
Hatay'da kaçak silah operasyonu
YEREL HABERLER Hatay'da kaçak silah operasyonu
Hatay Büyükşehir Belediyespor, Alaina Coates'i kadrosuna kattı
YEREL HABERLER Hatay Büyükşehir Belediyespor, Alaina Coates'i ...
Rejimin İdlib´e saldırısında ölenlerin sayısı 19´a yükseldi
YEREL HABERLER Rejimin İdlib´e saldırısında ölenlerin sayısı 19´a ...
Arkadaşını bıçakla tehdit edip tokatladı Hatay'da bir kişi, sosyal medyada tartıştığı arkadaşını ölümle tehdit edip ardı ardına tokatlar savurarak, çektirdiği videoyu sosyal medyada yayımladı Mehmet İ.U.: "Psikolojim tamamen bozuldu"
YEREL HABERLER Arkadaşını bıçakla tehdit edip tokatladı Hatay'da bir ...
Bu kursta erkekler süpürge üretiyor, kadınlar süslüyor
YEREL HABERLER Bu kursta erkekler süpürge üretiyor, kadınlar ...
Hatay'da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Hatay'da trafik kazası: 2 yaralı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X