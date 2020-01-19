Kayığı alabora olan kişinin 4 gün sonra cesedi bulundu

HATAY'da yoğun yağışlar nedeniyle su basan Amik Ovası'nda kayıkla gezerken kaybolan Riyad Gümüş'ün cansız bedeni bulundu.

Antakya ilçesinde yoğun yağışların ardından su basan Amik Ovası'nda 14 Ocak Salı günü balık tutmak için açılan Riyad Gümüş'ün (60) teknesi alabora oldu. Görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ve AFAD ekipleri Gümüş'ü aramaya başladı. Bugün de devam eden çalışmalarda sualtı arama ekipleri, 4 gündür kayıp olan Gümüş'ün cansız bedenini kayıktan yaklaşık 500 metre uzaklıktaki sazlık alanda buldu.

Gümüş'ün cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.



HATAY 18 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:15

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