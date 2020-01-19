Çocukların tehlikeli yolculuğu

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Hatay’da trafikte pikabın arkasına tutunarak yolculuk yapan çocuklar yürekleri ağızlara getirdi.

Reyhanlı ilçesi şehir merkezinde iki çocuk, kırmızı ışıkta duran bir pikabın arkasına tutundu. Yoğun şekilde akan trafikte dakikalarca pikaba tutunarak ilerleyen çocuklar, yürekleri ağızlara getirdi. Tehlikeli yolculuk, pikabın bir başka kırmızı ışıkta durmasıyla son buldu. Çocukların yolculuğu saniye saniye görüntülendi.

HATAY 19 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:15

GÜNEŞ 07:38

ÖĞLE 12:51

İKİNDİ 15:32

AKŞAM 17:54

YATSI 19:12

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