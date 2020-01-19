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Hatay'ın nazar boncuğu Gölbaşı Expo kenti Hatay'ın eşsiz güzellikteki Gölbaşı Gölü drone ile havadan ...

İHA

Hatay'da bulunan Gölbaşı Gölü, güzelliği ile görenleri hayran bırakıyor. Gölün ortasındaki küçük adaya ev yapan aile ise, misafirlerini kayıkla götürüp getirirken, ihtiyaçlarını da kayık yardımıyla karşılıyor.

Hatay'ın nazar boncuğu Gölbaşı Expo kenti Hatay'ın eşsiz güzellikteki Gölbaşı Gölü drone ile havadan görüntülendi Gölün ortasındaki küçük adaya ev yapan aile ihtiyaçlarını kayık yardımıyla karşılarken, misafirlerini de kayıkla götürüp getiriyor

Hatay’da bulunan Gölbaşı Gölü, güzelliği ile görenleri hayran bırakıyor. Gölün ortasındaki küçük adaya ev yapan aile ise, misafirlerini kayıkla götürüp getirirken, ihtiyaçlarını da kayık yardımıyla karşılıyor.
Hatay’ın Kırıkhan ilçesi Gölbaşı Mahallesi’nde bulunan Gölbaşı Gölü’nün ortasında bulunan küçük adaya yıllar önce ev yapan Sual ailesi, yıllardır hayatlarını kayık yardımıyla sürdürüyor. Dört tarafları sularla kaplı olan aile, misafirlerini de kayıkla götürüp getiriyor. Özellikle ailelerin çocukları, kayıklara binmek için Sual ailesini ziyarete gitmek istiyor.
50 yıldır bu şekilde ulaşımın sağlandığını söyleyen Osman Bostancı (40), her şeyin kayık yardımıyla yapıldığını ifade etti. "Kayık olmazsa burada hayat olmaz" diyen Bostancı, “50 senedir böyle. Kayıkla misafirliğe gidip geliyoruz. Evlerine yol yok. Kırıkhan’da oturuyoruz, ziyarete gittiğimizde kayıkla gelip, kayıkla gidiyoruz. Ulaşım kayıkla, çayımızı, unumuzu, her şeyimizi kayıkla götürüp getiriyoruz. Her şey kayık, başka bir ulaşım yolu yok. Kayık olmazsa hayat olmaz burada” dedi.
Akrabalarına kayık yardımıyla gidip geldiklerini söyleyen Gülseren İrem Bostancı (23), çocuklarının kayıktan dolayı sık sık anneannelerini ziyaret etmek istediklerini belirtti. İrem Bostancı da, “Anneannemizi ziyarete geldik. Ama yol olmadığı için her zamanki gibi kayıkla geçtik ziyaret ettik ve geri döndük. Ada aslında çok sakin bir yer ve bence yaşanması gereken bir yer. Birkaç ayda bir geliyoruz, bayramlarda ziyaret ediyoruz. Çocuklar ise çok seviyorlar kayıkla gitmeyi, o yüzden sık sık gelmek istiyorlar” dedi.
Tüm misafirlerini kayık yardımıyla karşıdan aldığını ve yine kayık yardımıyla tekrar karaya bıraktığını söyleyen Hüseyin Sual (46), bütün işlerini kayık yardımıyla hallettiklerini ifade etti. Hayatlarının kayık üzerine bağlı olduğunu söyleyen Sual, “Burada tekne, kayık olmazsa hayat yürümez. Hayatımız tekne, kayık üzerine bağlı. Ben, annem ve ablam ada içerisinde bulunan evde yaşıyoruz. Bütün işlerimizi kayık yoluyla hallediyoruz, gidiş gelişlerimiz hep kayıkla” diye konuştu.

Gölbaşı Gölü’nün manzarası görenleri büyülüyor
EXPO 2021’e ev sahipliği yapacak olan Hatay’ın son yıllarda adından sıkça söz ettiren yerlerinden olan Gölbaşı Gölü, eşsiz manzarası ile görenleri büyülüyor. Özellikle yaz aylarında ziyaretçi akınına uğrayan göl, kayık geçişlerinde de benzersiz manzaralara sahne oluyor. Doğaseverler ve fotoğraf sanatçılarının da Hatay’daki ilk ziyaret duraklarından birisi Gölbaşı Gölü oluyor.

HATAY

19 Ocak 2020 Pazar

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