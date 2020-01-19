Samandağ'da ev yangını

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir apartmanın ikinci katında çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgiye göre, Deniz Mahallesi'nde bulunan aparmanın ikinci katında bulunan evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında maddi hasar meydana geldi.

HATAY 19 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:15

GÜNEŞ 07:38

ÖĞLE 12:51

İKİNDİ 15:32

AKŞAM 17:54

YATSI 19:12

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