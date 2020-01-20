Fırındaki asansörde sıkışan işçi hayatını kaybetti

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Hatay’ın Dörtyol ilçesinde ekmek fırınında çalışan bir işçi, yük asansörüne başının sıkışması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, sabah saat 09.00 sıralarında Sanayi Mahallesi'ndeki bir ekmek fırınında, yük asansörü ile üst kata malzeme çıkartmaya çalışan 45 yaşındaki İlker Türker adlı işçi, kendi kumandasındaki asansör ile duvar arasında başını sıkıştırdı. İş kazasında İlker Türker olay yerinde hayatını kaybetti.

Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Türker'in cansız bedeni Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılarak Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

HATAY 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:14

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